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Постпред США подтвердила, что Украину не пригласят в НАТО на саммите в июле

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Украина не получит приглашение на вступление в Североатлантический альянс на саммите, который пройдёт в июле. Это подтвердила постпред США при НАТО Джулианн Смит.
Постпред США подтвердила, что Украину не пригласят в НАТО на саммите в июле
  • AFP
  • © Kenzo Tribouillard

По её словам, которые приводит ТАСС, альянс не был готов прошлым летом направить Киеву официальное приглашение на получение полноценного членства.

«И я не ожидаю, что альянс поступит таким образом нынешним летом», — добавила она.

При этом Смит отметила, что союзники на предстоящем саммите могут «выстроить мост к членству», предложив Киеву конкретный план, позволяющий Украине «ещё больше приблизиться к альянсу».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не ожидает приглашения Украины в НАТО на саммите в июле.

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