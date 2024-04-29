Постпред США подтвердила, что Украину не пригласят в НАТО на саммите в июле
- AFP
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По её словам, которые приводит ТАСС, альянс не был готов прошлым летом направить Киеву официальное приглашение на получение полноценного членства.
«И я не ожидаю, что альянс поступит таким образом нынешним летом», — добавила она.
При этом Смит отметила, что союзники на предстоящем саммите могут «выстроить мост к членству», предложив Киеву конкретный план, позволяющий Украине «ещё больше приблизиться к альянсу».
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не ожидает приглашения Украины в НАТО на саммите в июле.