Кэмерон: ХАМАС получил «очень щедрое» предложение о прекращении огня в Газе
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Выступая 29 апреля на специальной сессии Всемирного экономического форума в Саудовской Аравии, он выразил надежду, что ХАМАС примет это предложение.
«Мне кажется, что мы имеем — будем честны — очень щедрое предложение о продолжительном 40-дневном перемирии, возможное освобождение тысяч палестинских заключённых в обмен на освобождение заложников, которые удерживаются более 200 дней», — цитирует его ТАСС.
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что согласие ХАМАС отпустить заложников позволит избежать масштабной операции Израиля в Рафахе.