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Кэмерон: ХАМАС получил «очень щедрое» предложение о прекращении огня в Газе

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Израиль сделал палестинскому движению ХАМАС «очень щедрое» предложение по прекращению огня в секторе Газа. Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.
Кэмерон: ХАМАС получил «очень щедрое» предложение о прекращении огня в Газе
  • AP
  • © Leo Correa

Выступая 29 апреля на специальной сессии Всемирного экономического форума в Саудовской Аравии, он выразил надежду, что ХАМАС примет это предложение.

«Мне кажется, что мы имеем — будем честны — очень щедрое предложение о продолжительном 40-дневном перемирии, возможное освобождение тысяч палестинских заключённых в обмен на освобождение заложников, которые удерживаются более 200 дней», — цитирует его ТАСС.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что согласие ХАМАС отпустить заложников позволит избежать масштабной операции Израиля в Рафахе.

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