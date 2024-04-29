Кэмерон: ХАМАС получил «очень щедрое» предложение о прекращении огня в Газе

Израиль сделал палестинскому движению ХАМАС «очень щедрое» предложение по прекращению огня в секторе Газа. Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

Выступая 29 апреля на специальной сессии Всемирного экономического форума в Саудовской Аравии, он выразил надежду, что ХАМАС примет это предложение.

«Мне кажется, что мы имеем — будем честны — очень щедрое предложение о продолжительном 40-дневном перемирии, возможное освобождение тысяч палестинских заключённых в обмен на освобождение заложников, которые удерживаются более 200 дней», — цитирует его ТАСС.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что согласие ХАМАС отпустить заложников позволит избежать масштабной операции Израиля в Рафахе.