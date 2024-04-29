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Столтенберг: обещанных Киеву ПВО и снарядов недостаточно, нужно ещё больше

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Систем противовоздушной обороны и снарядов к ним, уже обещанных союзниками Украине, недостаточно, «нужно ещё больше». Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Выступая 29 апреля на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве, Столтенберг подчеркнул, что в НАТО работают над тем, чтобы союзники поставляли больше ПВО на Украину.

«Были сделаны как важные, так и менее значимые объявления о предстоящей помощи, но нам нужно больше. Мы сосредоточили свои усилия на (системах ПВО. — RT) Patriot», — сказал он.

Также в ходе своего выступления Столтенберг заявил, что НАТО видит на украинском фронте последствия невыполненных обещаний.

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