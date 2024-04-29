NOS: Турция поддерживает кандидатуру Марка Рютте на пост главы НАТО

Турция поддержала кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО, сообщают источники телерадиовещательной корпорации NOS.

«Рютте был в Стамбуле на прошлой неделе для встречи с президентом Турции Эрдоганом. Турция была одной из последних четырёх стран НАТО, которые ещё не выразили поддержку Рютте», — говорится в сообщении.

Как утверждается, «теперь нужно убедить только Венгрию, Словакию и Румынию».

Вместе с этим польский министр иностранных дел Радослав Сикорский отмечал, что Польша любит Марка Рютте, но не поддержит его кандидатуру на пост генсека НАТО.