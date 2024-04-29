NOS: Турция поддерживает кандидатуру Марка Рютте на пост главы НАТО
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«Рютте был в Стамбуле на прошлой неделе для встречи с президентом Турции Эрдоганом. Турция была одной из последних четырёх стран НАТО, которые ещё не выразили поддержку Рютте», — говорится в сообщении.
Как утверждается, «теперь нужно убедить только Венгрию, Словакию и Румынию».
Вместе с этим польский министр иностранных дел Радослав Сикорский отмечал, что Польша любит Марка Рютте, но не поддержит его кандидатуру на пост генсека НАТО.