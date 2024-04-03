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Польша не поддерживает кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

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Польша любит Марка Рютте, но не поддержит его кандидатуру на пост генсека НАТО, заявил журналистам польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.
Польша не поддерживает кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО
  • РИА Новости

«Мы любим Марка Рютте, но одновременно считаем, что наш регион недостаточно представлен как в НАТО, так и в Европейском союзе, и в системе ООН... Мы будем выдвигать кандидатов на высокие посты из нашего региона во всех трёх этих организациях», — цитирует министра РИА Новости.

Вместе с этим источники телерадиовещательной корпорации NOS ранее отмечали, что уже 28 стран НАТО из 32 поддерживают кандидатуру Марка Рютте, который сейчас возглавляет правительство Нидерландов.

Среди стран, которые пока не поддержали кандидатуру Рютте, компания назвала Венгрию, Румынию, Турцию и Словакию.

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