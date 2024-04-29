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Блинкен: работа над саудовско-израильской нормализацией близится к завершению

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Работа над нормализацией отношений между Саудовской Аравией и Израилем близится к завершению. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен: работа над саудовско-израильской нормализацией близится к завершению
  • AP
  • © Evelyn Hockstein

Выступая 29 апреля на специальной сессии Всемирного экономического форума в Саудовской Аравии, он отметил, что Вашингтон и Эр-Рияд интенсивно работали в этом направлении в последние месяцы.

«Я думаю, что работа, которую Саудовская Аравия и Соединённые Штаты проводят вместе в этой связи, потенциально очень близка к завершению», — цитирует Блинкена ТАСС.

Также в ходе мероприятия госсекретарь США заверил, что Вашингтон поддерживает Израиль, но хочет прекратить страдания жителей Газы.

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