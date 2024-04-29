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Блинкен: США поддерживают Израиль, но хотят прекратить страдания жителей Газы

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Соединённые Штаты поддерживают Израиль, но в то же время стремятся положить конец «ужасным страданиям» жителей сектора Газа.
Блинкен: США поддерживают Израиль, но хотят прекратить страдания жителей Газы
  • AP
  • © Evelyn Hockstein

Об этом, выступая 29 апреля на мероприятии Всемирного экономического форума в Саудовской Аравии, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы решительно поддерживаем Израиль... Но в то же время мы полны решимости сделать всё возможное, чтобы положить конец ужасным страданиям, которые мы наблюдаем каждый день в Газе», — приводит его слова ТАСС.

Ранее AFP сообщало, что госсекретарь США прибыл с визитом в Саудовскую Аравию для обсуждения кризиса на Ближнем Востоке.

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