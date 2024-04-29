МИД: правозащитники ЕС проигнорируют допросы граждан Молдавии на границе Литвы

Правозащитные организации Европейского союза оставят без внимания унизительные проверки, которым подверглись граждане Молдавии на границе Литвы по пути следования в Тирасполь.

Такое мнение высказала в личном Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«И ведь опять «цивилизованные» в ОБСЕ и Совете Европы не увидят ничего предосудительного, не заметят унижения человеческого достоинства, издевательства над здравым смыслом тоже не зафиксируют», — написала она.

Ранее сообщалось, что Литва двое суток держала на контрольном пункте автобус с 57 гражданами Молдавии, следовавший маршрутом Санкт-Петербург — Тирасполь.