«КП в Молдове»: Литва вторые сутки не пропускает автобус из России
Об этом пишет «Комсомольская правда в Молдове».
По данным издания, таможенники уже несколько раз тщательно проверили багаж всех пассажиров.
«Некоторых из них отправили на детектор лжи, кого-то спрашивали, чей Крым», — говорится в материале.
Также отмечается, что у некоторых пассажиров интересовались отношением к военным событиям на Украине.
Ранее посол Литвы в Швеции, бывший глава литовского МИД Линас Линкявичюс опубликовал в соцсети X пост с намёком на готовящийся удар по Крымскому мосту.
Позже в Крыму прокомментировали намёк литовского посла на удар по Крымскому мосту.