Блинкен: у НАТО никогда не было и не будет «замыслов» против России
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С таким заявлением выступил 29 апреля на мероприятии проходящего в Саудовской Аравии Всемирного экономического форума госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Как я ранее упоминал, альянс НАТО — это оборонительный альянс. У него нет никакого злого умысла в отношении России, никогда этих замыслов не было и не будет», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва не имеет интересов нападать на страны НАТО.