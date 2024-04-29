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Блинкен: у НАТО никогда не было и не будет «замыслов» против России

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Североатлантический альянс никогда не вынашивал замыслов против России и не будет иметь их в дальнейшем.
Блинкен: у НАТО никогда не было и не будет «замыслов» против России
  • AP
  • © Evelyn Hockstein

С таким заявлением выступил 29 апреля на мероприятии проходящего в Саудовской Аравии Всемирного экономического форума госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Как я ранее упоминал, альянс НАТО — это оборонительный альянс. У него нет никакого злого умысла в отношении России, никогда этих замыслов не было и не будет», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва не имеет интересов нападать на страны НАТО.

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