Блинкен: у НАТО никогда не было и не будет «замыслов» против России

Североатлантический альянс никогда не вынашивал замыслов против России и не будет иметь их в дальнейшем.

С таким заявлением выступил 29 апреля на мероприятии проходящего в Саудовской Аравии Всемирного экономического форума госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Как я ранее упоминал, альянс НАТО — это оборонительный альянс. У него нет никакого злого умысла в отношении России, никогда этих замыслов не было и не будет», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва не имеет интересов нападать на страны НАТО.