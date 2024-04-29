Китай обеспокоен планами Японии ввести контроль за экспортом полупроводников

Министерство коммерции Китая выразило обеспокоенность планами Японии ввести контроль над экспортом полупроводников. В Пекине подчеркнули, что полупроводниковая отрасль «высоко глобализирована» и уже сформировала промышленную структуру.

AP

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«Мы заметили, что правительство Японии объявило о планах ввести контроль над экспортом товаров, связанных с полупроводниками и другими областями. Китай серьёзно обеспокоен этим», — сообщило министерство. Китайское ведомство призвало власти Японии поддерживать стабильность глобальных промышленных цепочек поставок. В июле прошлого года Министерство экономики, торговли и промышленности Японии ввело дополнительные ограничения экспорта оборудования, используемого для производства полупроводников и микросхем.