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Китай обеспокоен планами Японии ввести контроль за экспортом полупроводников

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Министерство коммерции Китая выразило обеспокоенность планами Японии ввести контроль над экспортом полупроводников. В Пекине подчеркнули, что полупроводниковая отрасль «высоко глобализирована» и уже сформировала промышленную структуру.
Китай обеспокоен планами Японии ввести контроль за экспортом полупроводников
  • AP
  • © Tatan Syuflana

«Мы заметили, что правительство Японии объявило о планах ввести контроль над экспортом товаров, связанных с полупроводниками и другими областями. Китай серьёзно обеспокоен этим», — сообщило министерство.

Китайское ведомство призвало власти Японии поддерживать стабильность глобальных промышленных цепочек поставок.

В июле прошлого года Министерство экономики, торговли и промышленности Японии ввело дополнительные ограничения экспорта оборудования, используемого для производства полупроводников и микросхем.

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