AFP: власти Буркина-Фасо приостановили вещание DW и TV5M
Об этом информирует France Press, передаёт РИА Новости.
Отмечается, что причиной такого решения стала трансляция доклада организации Human Rights Watch (HRW), бездоказательно, по мнению властей, обвинившей армию страны в нападениях на гражданское население.
Кроме того, было приостановлено распространение газет Le Monde и The Guardian.
Ранее The Hill возмутило, что заблокированный на Западе RT повсюду рекламируется в Мехико.
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