AFP: власти Буркина-Фасо приостановили вещание DW и TV5M

Власти Буркина-Фасо приостановили вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle* и французского телеканала TV5Monde.

Об этом информирует France Press, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что причиной такого решения стала трансляция доклада организации Human Rights Watch (HRW), бездоказательно, по мнению властей, обвинившей армию страны в нападениях на гражданское население.

Кроме того, было приостановлено распространение газет Le Monde и The Guardian.

Ранее The Hill возмутило, что заблокированный на Западе RT повсюду рекламируется в Мехико.

* Deutsche Welle включена в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, по решению Министерства юстиции РФ от 28.03.2022.