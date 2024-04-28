В Эстонии предложили закрывать на ночь ещё один погранпункт с Россией

Погранпункт «Койдула» между Эстонией и Россией предложили закрывать по ночам, заявил министр финансов Эстонии Март Вырклаэв.

Об этом сообщает ERR.

По его словам, таким образом осуществляется более эффективное выполнение санкций, так как транспортные потоки сократились и не нужно держать границу с Россией открытой в ночное время.

Вырклаэв добавил, что также есть определённая экономия.

«Поскольку речь идёт только о ночном режиме работы, то она небольшая, но если больше неразумно постоянно держать границу открытой, то любая экономия приветствуется», — сказал министр.

2 апреля эстонский Департамент полиции и погранохраны предложил с мая закрывать на ночь пограничный переход между Нарвой и российским Ивангородом.