В Эстонии предложили закрывать на ночь ещё один погранпункт с Россией
- РИА Новости
Об этом сообщает ERR.
По его словам, таким образом осуществляется более эффективное выполнение санкций, так как транспортные потоки сократились и не нужно держать границу с Россией открытой в ночное время.
Вырклаэв добавил, что также есть определённая экономия.
«Поскольку речь идёт только о ночном режиме работы, то она небольшая, но если больше неразумно постоянно держать границу открытой, то любая экономия приветствуется», — сказал министр.
2 апреля эстонский Департамент полиции и погранохраны предложил с мая закрывать на ночь пограничный переход между Нарвой и российским Ивангородом.