Матвиенко назвала ПАСЕ пустой и никчёмной структурой

Парламентская ассамблея Совета Европы — пустая и никчёмная структура, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Так она прокомментировала журналисту Павлу Зарубину резолюцию ПАСЕ о «деколонизации» России.

«Парламентская ассамблея Совета Европы настолько уже пустая и никчёмная структура, ангажированная, русофобская... Хотелось бы у них спросить, на каких учебниках они учились и знают ли они вообще историю», — сказала Матвиенко.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ничтожной резолюцию ПАСЕ в отношении России.

В ведомстве подчеркнули, что тиражируемые в резолюции антироссийские призывы показывают истинный уровень политической культуры её авторов.