Матвиенко назвала ПАСЕ пустой и никчёмной структурой
- РИА Новости
Так она прокомментировала журналисту Павлу Зарубину резолюцию ПАСЕ о «деколонизации» России.
«Парламентская ассамблея Совета Европы настолько уже пустая и никчёмная структура, ангажированная, русофобская... Хотелось бы у них спросить, на каких учебниках они учились и знают ли они вообще историю», — сказала Матвиенко.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ничтожной резолюцию ПАСЕ в отношении России.
В ведомстве подчеркнули, что тиражируемые в резолюции антироссийские призывы показывают истинный уровень политической культуры её авторов.