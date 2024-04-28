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Матвиенко назвала ПАСЕ пустой и никчёмной структурой

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Парламентская ассамблея Совета Европы — пустая и никчёмная структура, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко назвала ПАСЕ пустой и никчёмной структурой
  • РИА Новости

Так она прокомментировала журналисту Павлу Зарубину резолюцию ПАСЕ о «деколонизации» России.

«Парламентская ассамблея Совета Европы настолько уже пустая и никчёмная структура, ангажированная, русофобская... Хотелось бы у них спросить, на каких учебниках они учились и знают ли они вообще историю», — сказала Матвиенко.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ничтожной резолюцию ПАСЕ в отношении России.

В ведомстве подчеркнули, что тиражируемые в резолюции антироссийские призывы показывают истинный уровень политической культуры её авторов.

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