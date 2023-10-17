Захарова назвала ничтожной резолюцию ПАСЕ в отношении России

Документы, принимаемые Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) в отношении России, ничтожны, они говорят о продолжении деградации этой организации.

Такое заявление сделал российский МИД, комментируя резолюцию ПАСЕ «Изучение правомерности и законности сделанного лично для действующего президента Российской Федерации исключения в отношении ограничения сроков пребывания в должности».

В Москве обратили внимание на то, что в голосовании приняли участие 43 члена ассамблеи, что составляет менее 15% от её списочного состава.

Тиражируемые в резолюции антироссийские призывы показывают истинный уровень политической культуры её авторов, подчеркнуло министерство.

Кроме того, документ игнорирует волю российского народа, выраженную на референдуме, говорится в комментарии.

«Какой объективности можно ожидать от людей, считающих сегодняшнюю Украину демократией? Или поддерживающих Владимира Зеленского после его недавней встречи с нацистским преступником в парламенте Канады?» — сказано в заявлении представителя российского МИД Марии Захаровой.

13 октября 43 члена ПАСЕ проголосовали за резолюцию, призывающую страны Совета Европы «признать Владимира Путина нелегитимным после окончания его нынешнего президентского срока и прекратить все контакты с ним, за исключением гуманитарных контактов и в целях достижения мира».