HT назвало позором для танков Abrams их отвод с передовой на Украине
С таким заявлением выступили в индийском издании Hindustan Times.
«Огромный позор для американского Abrams на Украине... Сообщается, что Украина отвела предоставленные США боевые танки Abrams M1A1», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, почему ВСУ отводят с передовой американские танки Abrams.
Также экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Россия продолжит уничтожать Abrams на Украине.