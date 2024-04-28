HT назвало позором для танков Abrams их отвод с передовой на Украине

ВСУ были вынуждены отвести танки Abrams с линии фронта из-за действий российских беспилотников, что стало «огромным позором» для американской боевой машины.

С таким заявлением выступили в индийском издании Hindustan Times. «Огромный позор для американского Abrams на Украине... Сообщается, что Украина отвела предоставленные США боевые танки Abrams M1A1», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, почему ВСУ отводят с передовой американские танки Abrams. Также экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Россия продолжит уничтожать Abrams на Украине.