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HT назвало позором для танков Abrams их отвод с передовой на Украине

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ВСУ были вынуждены отвести танки Abrams с линии фронта из-за действий российских беспилотников, что стало «огромным позором» для американской боевой машины.

С таким заявлением выступили в индийском издании Hindustan Times.

«Огромный позор для американского Abrams на Украине... Сообщается, что Украина отвела предоставленные США боевые танки Abrams M1A1», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, почему ВСУ отводят с передовой американские танки Abrams.

Также экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Россия продолжит уничтожать Abrams на Украине.

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