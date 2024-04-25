Прокуратура Польши заявила, что экспертиза не подтвердила факт взрыва на Ту-154

Проведённые экспертизы не подтвердили, что на борту польского президентского самолёта Ту-154, разбившегося под Смоленском в 2010 году, был взрыв. Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры Польши Пшемыслав Новак.

«Установлено, что на предметах, которые были обследованы, не было обнаружено следов, указывающих на взрыв», — сказал он. Его слова приводит РИА Новости.

Результаты экспертиз, в том числе физико-химических исследований, передали семьям погибших в авиакатастрофе.

Ранее стало известно, что МВД Польши откажется от версии, что Россия виновата в крушении самолёта Ту-154 в 2010 году под Смоленском, вследствие которого погиб президент республики Лех Качиньский.

Самолёт Качиньского разбился в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный, в результате чего погибли 96 членов польской делегации.