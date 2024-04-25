Президент Боливии назвал Sputnik значимым СМИ

Президент Боливии Луис Арсе назвал Sputnik значимым средством массовой информации.

«Я думаю, что за всё это время Sputnik показал себя как значимое средство массовой информации», — заявил он.

По словам Арсе, Sputnik «говорит правду», в отличие от других СМИ, «которые имеют определённую тенденцию к дезинформации или подаче вещей таким образом, чтобы не донести правду до населения».

Ранее в испанском университете Ла-Риохи заявили, что, благодаря работе RT, к власти в Чили, Перу, Колумбии и Мексике пришли люди левых взглядов.