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Президент Боливии назвал Sputnik значимым СМИ

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Президент Боливии Луис Арсе назвал Sputnik значимым средством массовой информации.
Президент Боливии назвал Sputnik значимым СМИ
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

«Я думаю, что за всё это время Sputnik показал себя как значимое средство массовой информации», — заявил он.

По словам Арсе, Sputnik «говорит правду», в отличие от других СМИ, «которые имеют определённую тенденцию к дезинформации или подаче вещей таким образом, чтобы не донести правду до населения».

Ранее в испанском университете Ла-Риохи заявили, что, благодаря работе RT, к власти в Чили, Перу, Колумбии и Мексике пришли люди левых взглядов.

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