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В испанском университете Ла-Риохи заявили об успехах RT в Латинской Америке

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В испанском университете Ла-Риохи заявили, что, благодаря работе RT, к власти в Чили, Перу, Колумбии и Мексике пришли люди левых взглядов.
В испанском университете Ла-Риохи заявили об успехах RT в Латинской Америке
  • РИА Новости

Об этом говорится в статье аналитиков университета. В материале подчёркивается, что Россия достигла своих целей в Латинской Америке, в том числе с помощью RT en Español.

Россия, уверены авторы, планирует устроить альтернативный миропорядок. А телеканал RT en Español, по мнению профессора Серхио Рианьо, стал частью «мягкой силы», с помощью которой это и достигается.

«Канал фокусирует большую часть контента на политических реалиях Латинской Америки, а редакционная линия безоговорочно поддерживает правительства и оппозиционные группы левого толка», — говорится в статье.

В итоге это приводит к тому, что к власти приходят люди, которые поддерживают ценности, продвигаемые на RT, приходят к выводу испанские аналитики.

Ранее передача RT об ущемлении прав пуэрториканцев так напугала американского чиновника, что он написал жалобу в ФБР.

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