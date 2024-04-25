Суд Нью-Йорка отменил один из приговоров Харви Вайнштейну
- AP
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Associated Press уточняет, что Вайнштейн, которому сейчас 72 года, продолжит отбывать тюремный срок, так как в 2022 году он был осуждён в Лос-Анджелесе по делу о другом изнасиловании.
Согласно решению Апелляционного суда, отменяется приговор о 23-летнем тюремном заключении в связи со «злоупотреблением судейским правом».
Как пишет The New York Times, судья допустил ошибку, позволив обвинителям вызвать в качестве свидетелей ряд женщин, которые заявили о нападениях Вайнштейна, но при этом их показания не были частью выдвинутых обвинений против кинопродюсера.
В 2020 году в Нью-Йорке голливудского продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюремного заключения. Его признали виновным в преступных действиях сексуального характера и изнасиловании. Скандал вокруг Вайнштейна разгорелся осенью 2017 года, когда известные актрисы одна за другой начали обвинять его в неподобающем поведении и домогательствах.