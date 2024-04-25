Генсек НАТО Йенс Столтенберг пошутил, что может начать пилотировать истребитель Eurofighter после своей отставки.

Как сообщает ТАСС, глава альянса посетил авиабазу рядом с городом Лаге (Мекленбург — Передняя Померания), где расположена 73-я авиаэскадра ВВС ФРГ «Штайнхофф».

«Может быть, это то, чем я буду заниматься, когда закончу свои десять лет работы в НАТО», — сказал он после полёта на истребителе. Генсек НАТО добавил, что дважды взялся за штурвал во время полёта.

В начале апреля Столтенберг признал, что американские истребители F-16 не переломят ситуацию на передовой в пользу украинских войск.