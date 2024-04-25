Рябков: Россия приветствует интерес Сирии к присоединению к БРИКС

Российская сторона приветствует интерес Сирии к сближению с БРИКС, отметил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Об этом пишет РИА Новости.

«Что касается интереса, проявленного сирийской стороной к сближению с БРИКС, то мы можем это только приветствовать», — заявил он.

По словам Рябкова, это важный сигнал о дальнейшем повышении авторитета объединения в мире.

Ранее посол Шри-Ланки в России Джанита Абейвикрема Лиянаге заявила о желании страны вступить в БРИКС+.

Белорусский лидер Александр Лукашенко отметил, что ШОС и БРИКС бросают вызов идеологии глобальной унификации.