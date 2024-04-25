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Макрон: ЕС должен иметь партнёрства с третьими странами, не быть вассалом США

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Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность, что Европейскому союзу необходимо выстраивать отношения с третьими странами и не быть вассалом Соединённых Штатов.
Макрон: ЕС должен иметь партнёрства с третьими странами, не быть вассалом США
  • AFP
  • © Christophe PETIT TESSON

Такое мнение французский лидер высказал в ходе выступления в Сорбонне.

Макрон подчеркнул, что в ближайшие годы Европе необходимо «пробудиться» в сфере обороны, а также продолжить выстраивать партнёрства с третьими странами.

«Выстроить Европу, способную показать, что она никогда не была вассалом США и что она может говорить со всеми регионами мира: с развивающимися странами, с Африкой, Латинской Америкой», — цитирует его РИА Новости.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность, что Европа превратилась в полного вассала Соединённых Штатов.

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