Макрон: ЕС должен иметь партнёрства с третьими странами, не быть вассалом США

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность, что Европейскому союзу необходимо выстраивать отношения с третьими странами и не быть вассалом Соединённых Штатов.

Такое мнение французский лидер высказал в ходе выступления в Сорбонне.

Макрон подчеркнул, что в ближайшие годы Европе необходимо «пробудиться» в сфере обороны, а также продолжить выстраивать партнёрства с третьими странами.

«Выстроить Европу, способную показать, что она никогда не была вассалом США и что она может говорить со всеми регионами мира: с развивающимися странами, с Африкой, Латинской Америкой», — цитирует его РИА Новости.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность, что Европа превратилась в полного вассала Соединённых Штатов.