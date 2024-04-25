RT в Telegram
Подпишись

Макрон: Европа столкнётся с рисками быть ослабленной, она может погибнуть

Короткая ссылка
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз в ближайшие годы столкнётся с большими рисками быть ослабленным.
Макрон: Европа столкнётся с рисками быть ослабленной, она может погибнуть
  • AP
  • © Omar Havana

Об этом он сказал в ходе выступления в Сорбонне, которое транслировалось в аккаунте президента в соцсети Х.

По словам Макрона, риски быть ослабленными в ближайшие годы велики.

«Мы должны ясно осознавать: Европа смертна и может умереть», — отметил он.

Французский лидер добавил, что риски обеднения для Европы высоки, поэтому Европейскому союзу необходима новая стратегия роста и развития.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад балансирует на грани прямого военного столкновения ядерных держав в свете поддержки Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить