Макрон: Европа столкнётся с рисками быть ослабленной, она может погибнуть
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Об этом он сказал в ходе выступления в Сорбонне, которое транслировалось в аккаунте президента в соцсети Х.
По словам Макрона, риски быть ослабленными в ближайшие годы велики.
«Мы должны ясно осознавать: Европа смертна и может умереть», — отметил он.
Французский лидер добавил, что риски обеднения для Европы высоки, поэтому Европейскому союзу необходима новая стратегия роста и развития.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад балансирует на грани прямого военного столкновения ядерных держав в свете поддержки Украины.