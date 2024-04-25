Макрон: Европа столкнётся с рисками быть ослабленной, она может погибнуть

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз в ближайшие годы столкнётся с большими рисками быть ослабленным.

Об этом он сказал в ходе выступления в Сорбонне, которое транслировалось в аккаунте президента в соцсети Х.

По словам Макрона, риски быть ослабленными в ближайшие годы велики.

«Мы должны ясно осознавать: Европа смертна и может умереть», — отметил он.

Французский лидер добавил, что риски обеднения для Европы высоки, поэтому Европейскому союзу необходима новая стратегия роста и развития.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад балансирует на грани прямого военного столкновения ядерных держав в свете поддержки Украины.