Посольство России направило ноту в МИД Турции из-за ситуации с Turkish Airlines

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что посольство России направило ноту в Министерство иностранных дел Турции в связи с отказами авиакомпании Turkish Airlines россиянам в посадке на рейсы, следующие в страны Латинской Америки через Стамбул.

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Об этом дипломат сказала в ходе брифинга. «Нота, направленная посольством в МИД Турции по этому поводу, по подтверждению турецкой стороны внимательно изучается», — заявила Захарова. Ранее Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что российская и турецкая стороны решат проблемы с допуском россиян на рейсы Turkish Airlines.