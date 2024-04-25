Посольство России направило ноту в МИД Турции из-за ситуации с Turkish Airlines
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Об этом дипломат сказала в ходе брифинга.
«Нота, направленная посольством в МИД Турции по этому поводу, по подтверждению турецкой стороны внимательно изучается», — заявила Захарова.
Ранее Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что российская и турецкая стороны решат проблемы с допуском россиян на рейсы Turkish Airlines.