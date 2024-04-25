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Апелляционный суд Кипра разрешил экстрадицию в США россиянина Артура Петрова

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Апелляционный суд в Никосии разрешил экстрадицию в Соединённые Штаты российского гражданина Артура Петрова, которого арестовали на Кипре в августе 2023 года по запросу американской стороны.
Апелляционный суд Кипра разрешил экстрадицию в США россиянина Артура Петрова
  • Gettyimages.ru
  • © Mark Youso

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на суд.

«Решение апелляционного суда не поддаётся объяснению, поскольку окружной суд в Ларнаке ранее признал незаконность экстрадиции», — сказал агентству Петров. 

Собеседник агентства добавил, что адвокаты изучат решение апелляционного суда, после чего будут решать, имеет ли смысл подавать апелляцию в Верховный суд Кипра.

В январе окружной суд Ларнаки отказал в экстрадиции в США Артура Петрова.

В октябре 2023 года власти США направили Кипру запрос об экстрадиции арестованного Артура Петрова.

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