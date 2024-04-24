FT: вывод войск США из Нигера стал стратегической победой России
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«Уход американских военных стал ещё одной стратегической победой Москвы в Сахеле», — говорится в публикации.
Как пишет автор статьи, ряд африканских стран всё чаще начинают избегать контактов с западными партнёрами, вместо этого наращивая и укрепляя сотрудничество с Россией.
Как отметил старший аналитик Международной кризисной группы по Сахелю Ибрагим Яхайя Ибрагим, власти Нигера уверены, что Россия сможет защитить страну от бывшей метрополии — Франции.
Ранее глава МВД Нигера Мухаммед Тумба заявил, что власти страны заинтересованы в том, чтобы Россия помогла подготовить войска республики.