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FT: вывод войск США из Нигера стал стратегической победой России

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Решение Соединённых Штатов о выводе американских войск с территории Нигера стало стратегической победой России, пишет газета Financial Times.
FT: вывод войск США из Нигера стал стратегической победой России
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Sugrue

«Уход американских военных стал ещё одной стратегической победой Москвы в Сахеле», — говорится в публикации.

Как пишет автор статьи, ряд африканских стран всё чаще начинают избегать контактов с западными партнёрами, вместо этого наращивая и укрепляя сотрудничество с Россией.

Как отметил старший аналитик Международной кризисной группы по Сахелю Ибрагим Яхайя Ибрагим, власти Нигера уверены, что Россия сможет защитить страну от бывшей метрополии — Франции.

Ранее глава МВД Нигера Мухаммед Тумба заявил, что власти страны заинтересованы в том, чтобы Россия помогла подготовить войска республики.

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