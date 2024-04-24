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Галузин поблагодарил Душанбе за содействие расследованию теракта в «Крокусе»

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Заместители министров иностранных дел Таджикистана и России Содик Имоми и Михаил Галузин провели переговоры, в ходе которых Галузин поблагодарил власти Таджикистана за оперативное содействие компетентных ведомств расследованию теракта в «Крокусе».
Галузин поблагодарил Душанбе за содействие расследованию теракта в «Крокусе»
  • РИА Новости

Об этом сообщили в МИД России.

«Российской стороной выражена благодарность в адрес руководства и дружественного народа Республики Таджикистан за соболезнования, сочувствие и поддержку в связи с трагедией в результате варварского террористического акта в «Крокус Сити Холле», а также за оперативное взаимодействие в расследовании по линии компетентных ведомств двух стран», — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин назвал неприемлемой публикацию кадров жёсткого задержания подозреваемых в причастности к теракту в «Крокусе» и призвал к соблюдению принципов международного права.

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