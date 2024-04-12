В Таджикистане потребовали исключить пытки при расследовании теракта в «Крокусе»
- AFP
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«Демонстрация в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей... с применением пыток к ним... недопустима. Цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна», — цитирует его ТАСС.
По словам министра, сотрудники правоохранительных органов в ходе расследования теракта должны соблюдать принципы международного права и законов своей страны, в частности — презумпции невиновности и запрета пыток.
Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» является постыдным и ужасным событием.
Он призвал молодёжь не пятнать честь таджиков.