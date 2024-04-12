В Таджикистане потребовали исключить пытки при расследовании теракта в «Крокусе»

Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин назвал неприемлемой публикацию кадров жёсткого задержания подозреваемых в причастности к теракту в «Крокусе» и призвал к соблюдению принципов международного права.

«Демонстрация в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей... с применением пыток к ним... недопустима. Цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, сотрудники правоохранительных органов в ходе расследования теракта должны соблюдать принципы международного права и законов своей страны, в частности — презумпции невиновности и запрета пыток.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» является постыдным и ужасным событием.

Он призвал молодёжь не пятнать честь таджиков.