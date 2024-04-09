Президент Таджикистана Рахмон призвал молодёжь не пятнать честь таджиков

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал граждан страны не пятнать честь таджиков и не допустить использования детей заинтересованными силами.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, нужно так воспитывать детей, чтобы они поднимали авторитет и имидж республики на международной арене. Рахмон также призвал не пятнать честь народа Таджикистана.

Он добавил, что в мире растёт напряжённость и нельзя допустить, чтобы взрослые и дети стали «игрушкой в руках заинтересованных групп и сил».

Ранее Рахмон заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» является постыдным и ужасным событием.

По его словам, это событие продемонстрировало, что нужно уделять более серьёзное внимание воспитанию детей.