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Президент Таджикистана Рахмон призвал молодёжь не пятнать честь таджиков

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал граждан страны не пятнать честь таджиков и не допустить использования детей заинтересованными силами.
Президент Таджикистана Рахмон призвал молодёжь не пятнать честь таджиков
  • AFP
  • © AHMAD GHARABLI

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, нужно так воспитывать детей, чтобы они поднимали авторитет и имидж республики на международной арене. Рахмон также призвал не пятнать честь народа Таджикистана.

Он добавил, что в мире растёт напряжённость и нельзя допустить, чтобы взрослые и дети стали «игрушкой в руках заинтересованных групп и сил».

Ранее Рахмон заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» является постыдным и ужасным событием.

По его словам, это событие продемонстрировало, что нужно уделять более серьёзное внимание воспитанию детей.

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