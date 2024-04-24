Лукашенко: в Европе не хотят слышать Минск и Москву по теме безопасности
- AFP
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«Казалось бы, интересно же пригласить разные точки зрения, как хвастались на Мюнхенской конференции. Пригласите вы россиян, белорусов... Нет, им это мнение не надо», — цитирует Лукашенко ТАСС.
Ранее Лукашенко заявил, что страны Запада обвиняют Белоруссию в размещении тактического ядерного оружия, хотя Вашингтон сам модернизирует тактическое ядерное оружие, которое хранится на авиабазах Европы.