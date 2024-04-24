Лукашенко: в Европе не хотят слышать Минск и Москву по теме безопасности

Европа не хочет слышать мнений Белоруссии и России по теме безопасности. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Казалось бы, интересно же пригласить разные точки зрения, как хвастались на Мюнхенской конференции. Пригласите вы россиян, белорусов... Нет, им это мнение не надо», — цитирует Лукашенко ТАСС.

Ранее Лукашенко заявил, что страны Запада обвиняют Белоруссию в размещении тактического ядерного оружия, хотя Вашингтон сам модернизирует тактическое ядерное оружие, которое хранится на авиабазах Европы.