Филиппо: ряд стран ЕС не желают изымать российские активы

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о нежелании ряда стран Европейского союза изымать российские активы, однако, по его мнению, они могут прогнуться под нажимом ЕС.

«В ЕС есть страны, которые не захотят этого делать, но неизвестно, не прогнутся ли они, потому что часто им приходится это делать на фоне угроз и шантажа Евросоюза, который сегодня крайне авторитарен», — рассказал он РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что конфискация российских активов в меньшей степени коснётся США, так как на американской территории их меньше, чем в Европе.

«Объём российских активов на их территории составляет лишь $5 млрд, в то время как в европейских странах их в общей сложности $250 млрд», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что законопроект США об изъятии российских активов станет предметом судебных разбирательств.