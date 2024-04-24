Филиппо: ряд стран ЕС не желают изымать российские активы
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«В ЕС есть страны, которые не захотят этого делать, но неизвестно, не прогнутся ли они, потому что часто им приходится это делать на фоне угроз и шантажа Евросоюза, который сегодня крайне авторитарен», — рассказал он РИА Новости.
Вместе с этим он добавил, что конфискация российских активов в меньшей степени коснётся США, так как на американской территории их меньше, чем в Европе.
«Объём российских активов на их территории составляет лишь $5 млрд, в то время как в европейских странах их в общей сложности $250 млрд», — подчеркнул он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что законопроект США об изъятии российских активов станет предметом судебных разбирательств.