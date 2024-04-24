Минздрав: число погибших из-за ударов Израиля по сектору Газа достигло 34 262

Число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по территории сектора Газа достигло 34 262, информирует Министерство здравоохранения анклава.

Об этом ведомство написало в Telegram.

«Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 34 262», — говорится в сообщении.

Кроме того, ещё 77 229 человек получили ранения.

Ранее постпред России Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности ООН обязан здесь и сейчас поддержать принятие Палестины в состав организации в качестве полноценного члена.

Он подчеркнул, что каждое применение США права вето в Совбезе всемирной организации по проектам резолюций о прекращении огня в секторе Газа стоит жизней тысяч мирных жителей анклава.