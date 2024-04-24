Захарова: манёвры НАТО у границ России повышают риски военных инцидентов

Манёвры НАТО у границ России увеличивают риски возможных военных инцидентов.

Об этом РИА Новости сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя назначенные на 26 апреля учения альянса в Финляндии.

«Все необходимые меры политического и военно-технического характера для купирования угроз обороноспособности нашей страны будут приняты», — сказала Захарова.

Ранее Захарова прокомментировала антироссийские заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Финляндии Петтери Орпо.