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Захарова: ЕС культивирует искусственные угрозы, якобы исходящие от России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала антироссийские заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Финляндии Петтери Орпо.
Захарова: ЕС культивирует искусственные угрозы, якобы исходящие от России
  • РИА Новости

Ранее Орпо попросил у Евросоюза денег для помощи регионам, расположенным у закрытой Финляндией в одностороннем порядке границы с Россией и заявил, что они экономически пострадали якобы из-за действий Москвы.

«Провокационные заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Финляндии Петерри Орпо, сделанные в ходе их совместного посещения Лаппеенранты вблизи границы с Россией, в сущности, ничего нового не содержат. Это вновь лишь голословные обвинения в адрес России», — приводятся слова Захаровой на сайте МИД России.

Она также прокомментировала сообщения СМИ о том, что еврочиновница и финский премьер не нашли времени для общения с жителями приграничных районов.

«Неудивительно, что в ЕС, включая Финляндию, в отсутствие реальных угроз старательно культивируют искусственные, якобы исходящие от России», — сказала Захарова.

Ранее в финских городах Хельсинки, Тампере и Лаппеенранта состоялись демонстрации с призывом открыть границу с Россией.

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