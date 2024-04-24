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Венгрия подготовила отчёт о проблемах США

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Министерство иностранных дел Венгрии в ответ на обвинения со стороны США в недостатке демократии подготовило отчёт о проблемах американского государства.

Об этом заявил директор по связям с общественностью партии «Фидес», экс-госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер, слова которого передаёт РИА Новости.

Менцер заявил, что в документе говорится о серьёзном миграционном кризисе в США, который, по результатам опроса, считают значительной проблемой 75% американского общества.

Также отчёт содержит данные Американского еврейского комитета, согласно которым 74% респондентов называют антисемитизм проблемой. При этом 56% из них полагают, что ситуация ухудшилась за последние пять лет.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна поддерживает хорошие экономические связи с Россией и не планирует их обрывать.

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