Орбан: Венгрия не намерена разрывать экономические связи с Россией

Венгрия поддерживает хорошие экономические связи с Россией и не планирует их обрывать, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан.

«У Венгрии всегда были хорошие экономические отношения с Россией. Так что я не хотел бы их обрывать», — цитирует его ТАСС.

Ранее Орбан отмечал, что Венгрия рада, что её отношения с Россией основаны на взаимном уважении.