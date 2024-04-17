Орбан: Венгрия не намерена разрывать экономические связи с Россией
Венгрия поддерживает хорошие экономические связи с Россией и не планирует их обрывать, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан.
- AP
- © Denes Erdos
«У Венгрии всегда были хорошие экономические отношения с Россией. Так что я не хотел бы их обрывать», — цитирует его ТАСС.
Ранее Орбан отмечал, что Венгрия рада, что её отношения с Россией основаны на взаимном уважении.
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