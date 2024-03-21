Орбан: Венгрия рада, что её отношения с Россией основаны на взаимном уважении
- РИА Новости
Текст телеграммы привёл пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.
«Премьер-министр отметил, что ему приятно, что сотрудничество между Венгрией и Россией основано на взаимном уважении и это позволяет обсуждать важные вопросы даже в нынешней очень сложной геополитической ситуации», — сообщил Хаваши ТАСС.
Венгрия «находится на стороне мира», отметил собеседник.
«Премьер-министр заверил президента России, что Венгрия готова к расширению сотрудничества между нашими странами в областях, не ограниченных международным правом», — добавил пресс-секретарь.
21 марта Виктор Орбан направил президенту России письмо с поздравлениями по случаю победы на выборах главы государства.