Орбан: Венгрия рада, что её отношения с Россией основаны на взаимном уважении

Венгрия рада, что её отношения с Россией основаны на взаимном уважении, страна готова и далее расширять сотрудничество, заявил венгерский премьер-министр Виктор Обран в поздравительной телеграмме российскому президенту Владимиру Путину.

Текст телеграммы привёл пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.

«Премьер-министр отметил, что ему приятно, что сотрудничество между Венгрией и Россией основано на взаимном уважении и это позволяет обсуждать важные вопросы даже в нынешней очень сложной геополитической ситуации», — сообщил Хаваши ТАСС.

Венгрия «находится на стороне мира», отметил собеседник.

«Премьер-министр заверил президента России, что Венгрия готова к расширению сотрудничества между нашими странами в областях, не ограниченных международным правом», — добавил пресс-секретарь.

21 марта Виктор Орбан направил президенту России письмо с поздравлениями по случаю победы на выборах главы государства.