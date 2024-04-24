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Посол Антонов: США перестали скрывать истинный смысл антироссийских санкций

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон перестал скрывать истинный замысел введения ограничений против Москвы.

Слова Антонова опубликовал Telegram-канал российского диппредставительства.

По мнению дипломата, США не стремятся достичь урегулирования конфликта на Украине за счёт санкций.

«Речь идёт… о банальных конъюнктурных и хищнических амбициях… Если американцы не могут выстоять в честном экономическом соперничестве, в ход идут санкции», — сказал Антонов.

Ранее замминистра энергетики США Джеффри Пайетт заявил, что Вашингтон продолжит вводить санкции против российского энергосектора.

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