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Посольство: попытки США раскачать внутриполитическую ситуацию в России тщетны

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Соединённые Штаты разыгрывают правозащитную карту в тщетных попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в России.
Посольство: попытки США раскачать внутриполитическую ситуацию в России тщетны
  • AP

Так в посольстве России в Вашингтоне отреагировали на публикацию Госдепартаментом США ежегодного доклада о ситуации с правами человека в мире.

В комментарии российского диппредставительства указывается, что нападки в адрес Москвы во многом сводятся к оспариванию правомерности СВО и бездоказательным утверждениям о нарушении ВС России международного гуманитарного права. Также в этом ряду — клевета о внутренних репрессиях и подавлении свободы слова в стране.

«Категорически отвергаем эти обвинения. Уже не в первый раз Вашингтон разыгрывает правозащитную карту в тщетных попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в России», — отметили в посольстве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки вмешательства в дела России не ослабевают.

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