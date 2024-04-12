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Песков: попытки вмешательства в дела России не ослабевают

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки вмешательства в российские внутренние дела не ослабевают.
Песков: попытки вмешательства в дела России не ослабевают
  • РИА Новости

«Сейчас такое время, когда все усилия по обеспечению безопасности и так находятся на максимуме — во всех сферах, в том числе по обеспечению информационной безопасности. Попытки вмешательства в наши дела не ослабевают», — отметил он.

Песков подчеркнул, что значимые — особенно символические — мероприятия, например инаугурация президента, всегда «рассматриваются врагами как очередной повод для новых попыток по дестабилизации обстановки в России».

«Мы научились с этим бороться и этому противостоять. Научились все вместе», — заявил Песков.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов потребовал от США прекратить попытки вмешательства во внутренние дела.

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