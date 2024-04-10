Посол России потребовал США прекратить попытки вмешательства во внутренние дела

Российская сторона требует США прекратить попытки вмешательства во внутригосударственные дела, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов на просьбу прокомментировать рассуждения американских политиков о необходимости демократизации страны и «смены элит».

«Мы требуем прекратить попытки вмешательства в наши внутренние дела. Как нам жить, определимся сами. Всё это — часть гибридной войны. Задача понятна: разрушить единство российского общества», — сказал он.

По словам дипломата, США пора отказаться от ханжества и апелляций к ценностям свободы и справедливости, так как авторитет Америки как цитадели демократии «сильно потускнел».

«Местным политикам и чиновникам следовало бы перестать пиариться за счет шельмования России. Вместо этого заняться работой над чаяниями и надеждами на перемены американского народа», — добавил Антонов.

Ранее он отметил, что США давно планируют покончить с российским экспортом энергоресурсов.