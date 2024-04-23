Turkish Airlines перевела памятку россиянам, следующим в Латинскую Америку
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Об этом сообщается на сайте компании.
«Дополнительные меры контроля могут применяться к нашим пассажирам, чьи рейсы прибывают в Венесуэлу, Мексику, Колумбию, Кубу и Бразилию», — говорится в памятке.
Ранее генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов заявил, что сотрудники российской дипломатической миссии в Турции активно мониторят ситуацию с транзитом граждан России через Стамбул в государства Латинской Америки.