Turkish Airlines перевела памятку россиянам, следующим в Латинскую Америку

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines перевела на русский язык памятку для следующих в Латинскую Америку пассажиров.

Об этом сообщается на сайте компании.

«Дополнительные меры контроля могут применяться к нашим пассажирам, чьи рейсы прибывают в Венесуэлу, Мексику, Колумбию, Кубу и Бразилию», — говорится в памятке.

Ранее генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов заявил, что сотрудники российской дипломатической миссии в Турции активно мониторят ситуацию с транзитом граждан России через Стамбул в государства Латинской Америки.