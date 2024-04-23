Дания выделит Украине €380 млн в виде гарантий на развитие зелёной энергетики

Власти Дании приняли решение предоставить Киеву в виде гарантий €380 млн на развитие зелёной энергетики.

С заявлением об этом на открытии переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве выступил министр промышленности королевства Мортен Бёдсков.

«За счёт этих средств можно будет поддерживать проекты в сфере устойчивой энергетики — это может быть ветровая энергетика, это могут быть проекты, которые обеспечат 500 тыс. украинских домов новыми и надёжными энергетическими системами», — заявил он на кадрах видеоролика, опубликованного в Telegram-канале Зеленского.

Ранее в Минэнерго Украины заявили, что энергосистема страны запросила аварийную помощь из трёх стран.