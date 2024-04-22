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Минэнерго: украинская энергосистема запросила аварийную помощь из трёх стран

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Украина запрашивала аварийную помощь из энергосистем Польши, Словакии и Румынии, заявили в украинском Минэнерго.
Минэнерго: украинская энергосистема запросила аварийную помощь из трёх стран
  • РИА Новости

«За прошедшие сутки в вечерние часы Украина получала аварийную помощь из Польши, Словакии и Румынии», — сообщает ведомство в Telegram.

Уточняется, что суммарный объём снабжения составил при этом меньше процента от суточного объёма потребления.

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии — 7858 МВт/ч.

Ранее глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий предупредил граждан Украины, что в стране вновь будут отключать свет в ближайшие месяцы.

Директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко спрогнозировал, что жители Украины летом могут столкнуться с отключениями электроэнергии, которые будут составлять до шести часов в сутки.

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