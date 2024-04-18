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Глава «Укрэнерго» предупредил об отключениях света на Украине в ближайшие месяцы

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Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий предупредил граждан Украины, что в стране вновь будут отключать свет в ближайшие месяцы.

Об этом пишет украинская интернет-газета «Страна».

Кудрицкий отмечает, что свет начнут отключать весной и летом 2024 года из-за обстрелов Вооружённых сил России, «существенно разрушивших генерацию».

Глава «Укрэнерго» подчеркнул, что дефицит энергосистемы на Украине не удастся перекрыть импортом из ЕС, поэтому придётся ограничивать потребителей.

Ранее генеральный директор компании Yasno украинского энергохолдинга «ДТЭК» Сергей Коваленко призвал граждан Украины весь 2024 год экономить электроэнергию.

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