На Украине призвали экономить свет после удара по Трипольской ТЭС

После удара по Трипольской теплоэлектростанции генеральный директор компании Yasno украинского энергохолдинга «ДТЭК» Сергей Коваленко призвал граждан Украины весь 2024 год экономить электроэнергию.

«Украинцам следует снизить потребление электроэнергии в пиковые часы — с 19:00 до 22:00», — написал он в Facebook*.

По его словам, это должно «стать привычкой» для жителей Украины.

Ранее RT проанализировал детали удара по Трипольской ТЭС.

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