На Украине призвали экономить свет после удара по Трипольской ТЭС
- AP
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«Украинцам следует снизить потребление электроэнергии в пиковые часы — с 19:00 до 22:00», — написал он в Facebook*.
По его словам, это должно «стать привычкой» для жителей Украины.
Ранее RT проанализировал детали удара по Трипольской ТЭС.
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