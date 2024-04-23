В МИД Молдавии исключили возможность введения визового режима с Россией
- РИА Новости
Об этом заявил министр иностранных дел республики Михай Попшой.
«У визового режима есть зеркальный эффект. И мы не можем подставить наших сограждан, находящихся в Российской Федерации. Поэтому тема виз сейчас даже не стоит на повестке», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, диалог Кишинёва и Москвы находится на самой низкой точке в истории дипломатических отношений.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Приднестровье хотят превратить в очаг напряжённости.