Швейцария разблокировала связанные с Россией активы на 290 млн франков

Берн разблокировал связанные с Россией активы на 290 млн швейцарских франков (около $318 млн) из-за снятия санкций Евросоюза с ряда лиц.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Государственный секретариат экономики Швейцарии.

Как сказано в материале, разблокированы ранее замороженные активы стоимостью 140 млн швейцарских франков (около $153 млн), так как расследование показало, что юридические основания для их заморозки не были соблюдены.

Также общая сумма заблокированных российских активов уменьшилась на 150 млн швейцарских франков (примерно $165 млн) из-за того, что некоторые лица были исключены из санкционных списков Европейского союза.

Ранее швейцарская народная партия выступила против участия страны в группе REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs), которая занимается заморозкой и поиском российских активов.