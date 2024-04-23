Reuters: США слишком поздно одобрили пакет помощи Украине
Об этом заявили эксперты, опрошенные агентством Reuters.
В материале говорится о том, что украинские солдаты, у которых заканчиваются боеприпасы, слишком долго ждали помощи от Запада. Теперь они находятся под натиском российской армии.
Также эксперты сомневаются в том, что за одобрением законопроекта последует дальнейшая помощь.
Ранее лидер Венесуэлы Николас Мадуро подверг критике решение конгресса США предоставить военную помощь Украине, Израилю и Тайваню.